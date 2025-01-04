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16:20, 4 января 2025Россия

В России отреагировали на масштабную атаку ВСУ ракетами и дронами

Депутат Чепа: атаки ВСУ ракетами и дронами остановит буферная зона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Создание буферной зоны позволит остановить обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами и дронами по российской территории, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на очередную масштабную атаку Киева.

«Это агония. Мы наблюдаем за действиями на фронтах, и каждый день они сдают позиции, мы освобождаем все новые и новые территории. Единственное, что они могут предпринять — это террористические действия, действия против гражданского населения. Все дальше и дальше отодвигается линия соприкосновения, и в ближайшее время освободятся территории Донбасса, Запорожья и Херсона», — сказал депутат.

Я думаю, что нам удастся создать буферную зону, которая затруднит террористические действия

Алексей Чепадепутат Госдумы

Как сообщили в Минобороны России, за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили восемь американских ракет ATACMS, запущенных ВСУ. Там рассказали, что целью удара была Белгородская область. В военном ведомстве также добавили, что, помимо этого, российские силы уничтожили 72 беспилотника самолетного типа. Российская сторона пообещала нанести ответный удар.

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