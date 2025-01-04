Загитова рассказала о пожелании себе на новый год

Олимпийская чемпионка Загитова пожелала себе в новом году еще больше работать

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о том, что хотела бы пожелать себе в новом году. Ее цитирует РИА Новости.

«Еще больше работать», — такое пожелание назвала спортсменка.

Ранее Президентский фонд культурных инициатив отказался выдавать Загитовой грант в размере 74,8 миллиона рублей на шоу «Алые паруса». Мероприятие было запланировано на 2025 год и должно было пройти в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что проект не предполагал софинансирования и вложения личных средств спортсменки.

В августе 22-летняя Загитова представила дебютное ледовое шоу «Хранители времени». Представления прошли в Казани и были приурочены ко Дню Республики Татарстан.