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10:23, 4 января 2025Спорт

Загитова рассказала о пожелании себе на новый год

Олимпийская чемпионка Загитова пожелала себе в новом году еще больше работать
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о том, что хотела бы пожелать себе в новом году. Ее цитирует РИА Новости.

«Еще больше работать», — такое пожелание назвала спортсменка.

Ранее Президентский фонд культурных инициатив отказался выдавать Загитовой грант в размере 74,8 миллиона рублей на шоу «Алые паруса». Мероприятие было запланировано на 2025 год и должно было пройти в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что проект не предполагал софинансирования и вложения личных средств спортсменки.

В августе 22-летняя Загитова представила дебютное ледовое шоу «Хранители времени». Представления прошли в Казани и были приурочены ко Дню Республики Татарстан.

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