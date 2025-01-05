На Западе раскрыли позицию украинцев по отказу от территорий

NZZ: идея территориальных уступок России укоренилась в умах украинцев

Многие украинцы начали охотнее воспринимать мысль об отказе от территорий в пользу России. Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как утверждает издание, идея о территориальных уступках прочно укоренилась в умах многих граждан. В статье также говорится, что возможная реализация мирной инициативы будущего спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога станет катастрофой для украинского президента Владимира Зеленского.

План Келлога по разрешению конфликта, опубликованный в открытом доступе, исключает на 10 лет принятие Киева в НАТО и включает в себя снятие санкций против России, прекращение изоляции Москвы и установление с ней дипломатических отношений.