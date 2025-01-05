На Западе заявили о попытках Зеленского задобрить Трампа

Times: окружение Зеленского пытается задобрить Трампа

Окружение Владимира Зеленского пытается задобрить избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января. Об этом пишет газета Times со ссылкой на депутата Верховной Рады Украины Александра Мережко.

«Вот уже несколько недель доверенные лица Зеленского отправляются в Вашингтон, где обхаживают и всячески уговаривают приближенных Дональда Трампа», — приводит издание слова политика.

Мережко добавил, что команда 47-го президента США пока не ставила в известность о каких-либо мерах по урегулированию вооруженного конфликта. Он также подчеркнул, что на данный момент у Трампа плохие ассоциации с Украиной, которые власти пытаются переломить.

Ранее газета Times сообщала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может отправиться в Вашингтон в течение нескольких недель после инаугурации Трампа и попросить его оказать военную помощь Украине. По данным издания, он будет настаивать на этом несмотря на планы американского лидера урегулировать конфликт.