ВС России подняли флаг в поселке Петропавловка между Курахово и Покровском

Вооруженные силы (ВС) России подняли флаг в поселке Петропавловка между Курахово и Покровском. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«4 января бойцы 114-й бригады 51-й армии успешно выполнили задачу по освобождению поселка Петропавловка между Курахово и Покровском. (...) Завершением операции стало водружение флага 114-й бригады на крыше полуразрушенного здания под сильным снегопадом», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что в ходе выполнения боевых задач был нанесен значительный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ). В частности, были успешно ликвидированы очаги сопротивления украинских военных.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС России успешно продвигаются к Купянску,и несколько близлежащих сел в скором времени могут оказаться в окружении. По его словам, «расстояние до Купянска сокращается, в скором окружении окажутся и некоторые другие населенные пункты, исходя из оперативной обстановки».