WP: ВСУ озадачены большим количеством российских военных

Украинские солдаты озадачены большим количеством российских военных, которые продвигаются самыми быстрыми темпами с первых дней спецоперации, используя людские ресурсы. Так об армии РФ высказались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), их цитирует Washington Post (WP).

Издание взяло интервью у украинских солдат из шести разных бригад, сражающихся на востоке Украины. По их словам, президент России Владимир Путин вряд ли согласится на прекращение огня, так как Вооруженные силы РФ обладают инициативой.

«Давайте будем честны, сейчас ситуация хуже, чем в начале. О чем мы можем сейчас договариваться? Мы можем только кивать и соглашаться с их требованиями, а то, что они будут требовать, нам явно не понравится», — заявил капитан и командир роты 35-й бригады.

По словам солдат, украинские войска обычно могут отразить первые волны атак. Но российская стратегия основана на том, чтобы подавить противника превосходящими силами и в конечном итоге прорваться, как только разведка выявит слабые места в обороне Украины. Сейчас они опасаются, что Зеленскому придется пойти на болезненные уступки. У украинской стороны усиливается нехватка оружия, а непрекращающиеся атаки российских войск, которые используют уязвимые места в ослабевающей обороне, очень эффективны. Наступление при поддержке массированных артобстрелов и беспилотников продолжаются, оттесняя украинцев с одного небольшого участка территории за другим. По словам опрошенных, вместо одного российского солдата появляются двое и складывается ощущение, что их «бесконечное количество».

В то же время ряды украинских солдат все больше редеют, и они все хуже оснащены для отражения российского натиска. Те, кто находится на передовой, рассказывают об истощении и упадке боевого духа. Солдаты все чаще поддерживают призыв избранного президента Дональда Трампа начать переговоры, чтобы положить конец боевым действиям. Многие из них разочаровались в собственном правительстве в Киеве, критикуя медленную и разрозненную кампанию по мобилизации. Также, по ловам солдат ВСУ, им приходилось вкладывать собственные деньги или полагаться на гражданских добровольцев в вопросах дронов и транспорта, так как правительство им их не предоставило.

«Когда я только пришел в армию, ситуация была плохой. Но сейчас для новичка ситуация настолько плоха, что я не осуждаю никого, кто дезертирует», — сказал Александр, 27-летний пехотинец из 35-й бригады.

Вооруженные силы России используют новую тактику мобильного передвижения в зоне боевых действий на Украине, доставляя множество проблем Вооруженным силам Украины. По словам начальника разведки, подполковника украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Дмитрия Павленко-Крижешевского, российские военнослужащие используют электрические скутеры, мотоциклы и квадроциклы, чтобы быстро рассредотачиваться по линии фронта.