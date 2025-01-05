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16:02, 5 января 2025Спорт

Тарасова прокомментировала решение допустить российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

Тарасова оценила решение допустить российских фигуристов к отбору на Олимпиаду
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение допустить российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Нам дали по одному спортсмену в каждой дисциплине, а должно быть по три. Не жду, что нам увеличат квоту. Потому что они привыкли нас наказывать ни за что», — заявила Тарасова.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Кандидатуры, а также запасные, должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

Ранее Тарасова назвала двух сильнейших российских фигуристов в одиночном катании. «Лучшая одиночница года — Аделия Петросян, а одиночник — Владислав Дикиджи. Они очень стабильно катались два сезона и по праву стали чемпионами России», — заявила Тарасова.

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