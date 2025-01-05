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13:46, 5 января 2025Бывший СССР

В Приднестровье военные помогли местным жителям преодолеть энергокризис

В Приднестровье военные помогают жителям республики преодолеть энергокризис
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Военные в Приднестровье пришли на помощь местным жителям на фоне энергетического кризиса, связанного с прекращением подачи газа и отопления, а также веерными отключениями электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС.

Военнослужащие помогают гражданам непризнанной республики с заготовкой дров, обеспечением горячей едой и питьем. Уточняется, что для этих целей было направлено 74 единицы техники, а также развернуты полевые кухни.

Ранее министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник сообщил, что власти непризнанной республики отказались от уличного освещения ночью в целях экономии электроэнергии.

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