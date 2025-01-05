Сенатор Маккол: потеря Украины поставит США в проигрышную позицию перед Россией

США не могут позволить себе потерять Украину, так как это поставит Вашингтон в проигрышную позицию перед Россией. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол.

«Это будет ужасным политическим решением, которое поставит нас в проигрышную позицию по отношению к России. <...> Президент [США Дональд] Трамп хочет положить конец войне, провести мирные переговоры», — сказал он.

По словам сенатора, перед Трампом стоит задача по предоставлению Киеву рычагов в переговорах с Москвой. Маккол подчеркнул, что завершение конфликта должно произойти на условиях, которые «не бросят Украину под автобус».

Ранее американский журналист Джексон Хинкл призвал спросить президента Украины Владимира Зеленского о заработанных на конфликте деньгах. «Сколько денег вы и ваше мафиозное государство украли на этой войне?», — задался он вопросом.