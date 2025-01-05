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06:41, 5 января 2025Мир

В США призвали спросить Зеленского о заработанных на конфликте деньгах

Журналист Хинкл призвал спросить у Зеленского, сколько он заработал на конфликте
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

У президента Украины Владимира Зеленского следует спросить, сколько он и его правительство заработали денег на конфликте с Россией, заявил американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети Х.

Он прокомментировал анонс отчета блогера Лекса Фридмана об интервью с украинским политиком продолжительностью более трех часов. Как отметил представитель СМИ, блогер не задавал Зеленскому «правильные» вопросы.

«Сколько денег вы и ваше мафиозное государство украли на этой войне? <...> Почему вы провоцируете Третью мировую войну, бомбя Россию дальнобойными ракетами, учитывая, что это не поможет вам вернуть территории?» — перечислил он темы, которые надо было коснуться с гостем из Киева.

По мнению Хинкла, у Зеленского можно было поинтересоваться, почему власти запрещают православную церковь, почему бомбят гражданское население России кассетными боеприпасами. Он призвал спросить у него, почему Киев боится обещания избранного президента США Дональда Трампа принести мир на Украину.

Ранее стало известно, что крупнейшие оборонные корпорации США больше всего зарабатывают на продолжающемся конфликте на Украине.

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