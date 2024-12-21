Небензя заявили о доходе компаний США от конфликта на Украине

Небензя обвинил компании США в заработке на конфликте на Украине

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что крупнейшие оборонные корпорации США больше всего зарабатывают на продолжающемся конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат назвал Украину настоящей золотой жилой для ВПК англосаксонских стран и их союзников. По его словам, на кризисе больше всего наживаются американские компании.

«В 2023 году половина от общего объема продаж оружия пришлась на 41 американскую корпорацию из 100 крупнейших. Они получили 317 миллиардов долларов — 50 процентов общемировых доходов от продажи оружия», — указал он.

Ранее Небензя обвинил президента Украины Владимира Зеленского в саботаже мирных инициатив. По мнению дипломата, украинский лидер стремится спровоцировать Россию на эскалацию конфликта.