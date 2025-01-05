Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:34, 5 января 2025Бывший СССР

В ВСУ призвали соглашаться на требования России

Офицер ВСУ Тарас призвал Украину соглашаться на требования России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ротный командир 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Тарас заявил, что Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы. Об этом он сообщил в интервью газете Washington Post.

Тарас признал, что текущая ситуация хуже, чем обстоятельства на старте конфликта с Россией. «О чем мы можем сейчас договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на их [России] требования», — сказал офицер.

Материалы по теме:
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Военный подчеркнул, что в украинской армии наблюдается ужасающая ситуация с личным составом. В частности, ВСУ не хватает мобилизованных для восполнения потерь.

Ранее украинский военный заявил об острой нехватке личного состава. Также некоторые военнослужащие сообщали, что должности в их подразделении, такие как водитель бронетранспортера, были доступны только одному человеку в батальоне, что усложняло транспортировку войск.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат рассказал об индексации пенсий работающих россиян

      В России высказались о шансах на завершение украинского конфликта в 2025 году

      Британию предупредили об опасности из-за уязвимости систем ПВО и ПРО

      Генконсул РФ в Шэньяне оценила отношения России и Китая

      В Японии на аукционе продали тунца за 1,3 миллиона долларов

      В Ростовской области ночью сбили 37 беспилотников

      Полковник назвал наиболее перспективное оружие России в зоне СВО в 2025 году

      Названы самые востребованные профессии в 2025 году

      В ВСУ призвали соглашаться на требования России

      Зеленскому предрекли судьбу диктатора Парагвая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше