Офицер ВСУ Тарас призвал Украину соглашаться на требования России

Ротный командир 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Тарас заявил, что Киев будет вынужден соглашаться на любые требования Москвы. Об этом он сообщил в интервью газете Washington Post.

Тарас признал, что текущая ситуация хуже, чем обстоятельства на старте конфликта с Россией. «О чем мы можем сейчас договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на их [России] требования», — сказал офицер.

Военный подчеркнул, что в украинской армии наблюдается ужасающая ситуация с личным составом. В частности, ВСУ не хватает мобилизованных для восполнения потерь.

Ранее украинский военный заявил об острой нехватке личного состава. Также некоторые военнослужащие сообщали, что должности в их подразделении, такие как водитель бронетранспортера, были доступны только одному человеку в батальоне, что усложняло транспортировку войск.