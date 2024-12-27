WP: украинские солдаты говорят об острой нехватке личного состава в армии

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается острая нехватка личного состава военнослужащих. Об этом солдаты украинской армии рассказали Washington Post (WP).

«У нас вообще есть пехота? Осталось всего несколько парней, и им больше 50 лет. Что они собираются делать?» — заявил 37-летний оператор БПЛА Денис.

Другие военнослужащие рассказали изданию, что некоторые должности в их подразделении, такие как водитель бронетранспортера, были доступны только одному человеку в батальоне, что усложняло транспортировку войск.

Ранее WP рассказало о надежде ВСУ на перемирие с Россией в 2025 году. Как рассказал газете украинский военный Феликс из 33-й механизированной бригады, бойцы ВСУ истощены боевыми действиями.