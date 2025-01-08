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17:56, 8 января 2025Мир

В США высказали предположение о сроке завоевания Канады

Писатель Уолш: США смогли бы завоевать Канаду примерно за неделю
Виктория Клабукова

Фото: Blair Gable / Reuters

Соединенные Штаты смогли бы захватить Канаду примерно за неделю. В такой срок завоевание страны-соседа оценил писатель и колумнист консервативного толка Мэтт Уолш в своем профиле в соцсети X (бывший Twitter).

«Северная Америка должна быть нашей. Мы можем бескровно завоевать Канаду примерно за неделю. Есть над чем подумать, ребята», — высказал предположение скандальный обозреватель. Тем самым Уолш прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа — избранный президент США предложил Дании уступить Гренландию.

Во вторник, 7 января, Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, указав на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Трамп также пообещал сделать Гренландию «снова великой». Президент США подтвердил, что на остров с визитом прибыл его сын.

До этого он предложил Канаде присоединиться к США в качестве 51-го штата. Трамп считает, что объединение двух стран поможет устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде «полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают».

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