Канада выделила Киеву новый пакет военной помощи

Канада выделила Украине пакет помощи объем 440 миллионов канадских долларов

Канада решила выделить Украине новый пакет военной помощи объем 440 миллионов канадских долларов (305,7 миллиона долларов США). Об этом говорится в опубликованном заявлении правительства страны.

«Сегодня на 25-м заседании контактной группы по обороне Украины министр национальной обороны Билл Блэр объявил о военной помощи Украине в размере 440 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

В частности, из указанной суммы почти 139 миллионов долларов будет направлено на инициативу Чехии по закупке и поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов.

Ранее издание National Post написало, что Канада намерена расширить список запрещенного в стране оружия и отправить часть его на Украину. В список запрещенного оружия попадут около 14 500 единиц огнестрельного оружия.

В ноябре Канада закупила систему противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, чтобы отправить ее Украине. Об этом сообщил канадский министр обороны Билл Блэр. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил надавить на союзников на саммите «Большой двадцатки» с целью разрешить Украине вступить в НАТО