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22:11, 9 января 2025Мир

Канада выделила Киеву новый пакет военной помощи

Канада выделила Украине пакет помощи объем 440 миллионов канадских долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Канада решила выделить Украине новый пакет военной помощи объем 440 миллионов канадских долларов (305,7 миллиона долларов США). Об этом говорится в опубликованном заявлении правительства страны.

«Сегодня на 25-м заседании контактной группы по обороне Украины министр национальной обороны Билл Блэр объявил о военной помощи Украине в размере 440 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

В частности, из указанной суммы почти 139 миллионов долларов будет направлено на инициативу Чехии по закупке и поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов.

Ранее издание National Post написало, что Канада намерена расширить список запрещенного в стране оружия и отправить часть его на Украину. В список запрещенного оружия попадут около 14 500 единиц огнестрельного оружия.

В ноябре Канада закупила систему противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, чтобы отправить ее Украине. Об этом сообщил канадский министр обороны Билл Блэр. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил надавить на союзников на саммите «Большой двадцатки» с целью разрешить Украине вступить в НАТО

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