Армения хочет в Евросоюз. Что об этом думают в Кремле?

Песков: Турция давно хочет стать членом ЕС, но ей не отвечают взаимностью

Желание Армении стать членом Европейского союза (ЕС) прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также порассуждал о том, сможет ли страна быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕС, указав, что невозможно состоять сразу в двух разных организациях.

Говоря о стремлении Еревана попасть в ЕС, пресс-секретарь российского президента отметил, что Турция, к примеру, тоже уже давно хочет вступить в организацию, однако на сегодняшний день положительное решение по этому вопросу принято не было.

Пока трудно сказать, что будет, если [Армения] вступит в ЕС. (…) Турция, например, тоже хочет быть членом ЕС, но не встречает взаимности. Нужно исходить из реальности, из рабочих механизмов, которые себя зарекомендовали и продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют Дмитрий Песков представитель Кремля

При этом Песков подчеркнул, что проект евроассоциации является суверенным правом Еревана, однако добавил, что участие Армении в ЕАЭС является выгодным для страны.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Статус кандидата на вступление в ЕС Турции присвоили спустя 12 лет после подачи заявки, что сделало страну фактически рекордсменом по ожиданию вступления в объединение. С 1999 года у сторон неоднократно возникали разногласия по разным вопросам. В 2024 году МИД Турции заявил о поиске других «исторических путей» без членства в организации.

Песков указал на важность позиции Брюсселя по вступлению Армении в ЕС

Прежде чем говорить о возможном членстве Армении в ЕС, нужно для начала понять позицию Брюсселя по этому вопросу, указал представитель Кремля. «Ведь это Евросоюз инициирует процессы по членству», — пояснил он.

О том, что кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале интеграции республики в Евросоюз, стало известно 9 января. Теперь проект закона предстоит обсудить парламенту.

Фото: Пресс-служба парламента Армении / РИА Новости

Премьер-министр страны Никол Пашинян уточнил, что окончательное решение о вступлении в объединение может быть принято только по итогам всенародного референдума.

Армению сравнили с осликом, которого пытаются заманить морковкой

Комментируя такое решение Еревана, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Армения не нужна союзу, и ее там будет ждать гибель. Он считает, что страну в организацию заманивают некие «западные кураторы из Франции и США», которые желают для нее повторения сценария Украины.

«Армения шаг за шагом повторяет путь Украины к пропасти, за которой только вооруженный конфликт со своими соседями, которые не желают иметь ничего общего ни с ЕС, ни с НАТО. Даже географически страна не имеет ни малейшего отношения ни к Европе, ни к Северной Атлантике, но ее руководство упорно натягивает сову на глобус», — высказался депутат.

Парламентарий также сравнил Армению с осликом, которого пытаются заманить в неблагоприятное для него место при помощи морковки.