Непомнящий оценил дресс-код ФИДЕ

Непомнящий о дресс-коде ФИДЕ: Правила не драконовские, но немного абсурдные

Российский гроссмейтер Ян Непомнящий оценил установленный Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) дресс-код. Его слова приводит ТАСС.

«На мой взгляд, эти правила не драконовские, но немного абсурдные. ФИДЕ упорствует там, где этого не надо делать. Иногда доходит до смешного», — поделился Непомнящий. Он рассказал, что ему приходилось переодеваться, потому что его свитер и спортивную обувь ответственная за дресс-код комиссия игроков считала несоответствующей.

Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил об изменениях в дресс-коде на чемпионате мира по блицу и рапиду. Он отметил, что шахматисты теперь смогут носить джинсы в комплекте с пиджаком.

Изменения в правилах произошли после инцидента с норвежцем Магнусом Карлсеном на чемпионате мира по рапиду. Спортсмен пришел на игру в джинсах, ему сделали предупреждение и назначили штраф, но он отказался переодеваться по ходу встречи и был дисквалифицирован.