Появились подробности о личности напавшего на школу в Курске с молотком и ножами подростка

Shot: Напавший на курскую школу подросток психанул после разрыва отношений

16-летний подросток, напавший с молотком и ножами на школу №54 в Курске, психанул после разрыва отношений. Подробности о его личности появились у Telegram-канала Shot.

По информации издания, молодой человек около полугода встречался с ученицей курской школы, в которую ворвался с оружием. Сам подросток ходит в другое образовательное учреждение. 9 января пара поругалась, и девушка заявила, что бросает его.

Ранее о том, что причиной нападения на школу стали сложные отношения подростка с одной из учениц, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он также сообщил, что до этого в поле зрения психологов и полиции мальчик не попадал.

Кроме того, была озвучена версия о связи нападения с суицидальной игрой, однако власти и силовые ведомства эту информацию не подтверждали.

Хинштейн сообщил о нападении на школу утром 10 января. По его словам, подросток ворвался в учебное заведение в балаклаве и с молотком в руках. При этом охранник не смог остановить молодого человека. В результате нападавший разбил стекло и скрылся, бросив сумку, в которой силовики нашли два ножа и бутылку с горючей жидкостью.

Как сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Курской области, возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, подросток собирался устроить пожар.

