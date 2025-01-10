Российский вратарь получил в австрийском клубе прозвище Путин

Российский вратарь Даниил Худяков получил в австрийском «Штурме» прозвище Путин

Российский вратарь Даниил Худяков получил в австрийском клубе «Штурм» прозвище Путин. Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Такое прозвище игроку дал экипировщик команды Шимо Марич. Отмечается, что это связано с национальностью игрока. «Такие прозвища не подразумевают ничего плохого», — подчеркнул Марич.

О переходе 21-летнего российского вратаря в «Штурм» стало известно 22 июля. Худяков присоединился к команде на правах свободного агента, подписав контракт до 2028 года. Он объяснил переход желанием играть в еврокубках.

Худяков — воспитанник «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1 миллион евро.