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16:04, 10 января 2025Спорт

Российский вратарь получил в австрийском клубе прозвище Путин

Российский вратарь Даниил Худяков получил в австрийском «Штурме» прозвище Путин
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российский вратарь Даниил Худяков получил в австрийском клубе «Штурм» прозвище Путин. Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Такое прозвище игроку дал экипировщик команды Шимо Марич. Отмечается, что это связано с национальностью игрока. «Такие прозвища не подразумевают ничего плохого», — подчеркнул Марич.

О переходе 21-летнего российского вратаря в «Штурм» стало известно 22 июля. Худяков присоединился к команде на правах свободного агента, подписав контракт до 2028 года. Он объяснил переход желанием играть в еврокубках.

Худяков — воспитанник «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1 миллион евро.

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