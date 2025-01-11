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12:14, 11 января 2025Спорт

Быстров оценил сроки возвращения российских футбольных клубов на международную арену

Быстров не верит в возвращение России в еврокубки в 2025 году
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил сроки возвращения российских футбольных клубов на международную арену. Его слова приводит «РБ Спорт».

Быстров не верит в возвращение России в еврокубки в 2025 году. «Уже привык без еврокубков, поэтому лучше буду не верить в возвращение, чем верить в то, что не сбудется», — отметил он.

По его мнению, европейский футбол не страдает без россиян. «Возможно, страдают лишь оттого, что меньше стали зарабатывать без наших контрактов. Наши люди никогда не рассчитывали на Лигу чемпионов, а когда начали рассчитывать — нас убрали», — поделился Быстров.

Российские сборные и клубы не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

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