Быстров не верит в возвращение России в еврокубки в 2025 году

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил сроки возвращения российских футбольных клубов на международную арену. Его слова приводит «РБ Спорт».

Быстров не верит в возвращение России в еврокубки в 2025 году. «Уже привык без еврокубков, поэтому лучше буду не верить в возвращение, чем верить в то, что не сбудется», — отметил он.

По его мнению, европейский футбол не страдает без россиян. «Возможно, страдают лишь оттого, что меньше стали зарабатывать без наших контрактов. Наши люди никогда не рассчитывали на Лигу чемпионов, а когда начали рассчитывать — нас убрали», — поделился Быстров.

Российские сборные и клубы не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.