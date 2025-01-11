Жителей одного российского региона предупредили об угрозе атак беспилотников

МЧС предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников

МЧС предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщает РБК.

«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами», — говорится в сообщении от ведомства для жителей одного из российских регионов. МЧС также призвало граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее стало известно, что в городе Нижнекамск в Татарстане загорелся завод «Танеко». Официальных причин случившегося озвучено не было. Кроме того, в аэропорту Нижнекамска ввели план «Ковер», предварительно, из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого сообщалось, что в аэропортах Казани, Ульяновска и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Отмечалось, что они действуют с 15:05 по московскому времени.