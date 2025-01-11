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18:41, 11 января 2025Россия

Жителей одного российского региона предупредили об угрозе атак беспилотников

МЧС предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: David W Cerny / Reuters

МЧС предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщает РБК.

«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами», — говорится в сообщении от ведомства для жителей одного из российских регионов. МЧС также призвало граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее стало известно, что в городе Нижнекамск в Татарстане загорелся завод «Танеко». Официальных причин случившегося озвучено не было. Кроме того, в аэропорту Нижнекамска ввели план «Ковер», предварительно, из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого сообщалось, что в аэропортах Казани, Ульяновска и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Отмечалось, что они действуют с 15:05 по московскому времени.

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