Получивший удар от российской девушки-бойца ММА на турнире UFC тренер сделал заявление

Гасаналиев, которого ударила Дудакова, заявил, что в семье бывает несладко

Гасанали Гасаналиев, тренер российской девушки-бойца смешанного стиля (ММА) Виктории Дудаковой, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировал удар, полученный от подопечной на турнире UFC Vegas 101.

«В семье все бывает несладко. Жизнь продолжается, друзья», — заявил специалист. Он добавил, что Дудакова была готова к бою.

Ранее случившееся прокомментировал боец ММА Михаил Рагозин. Спортсмен осудил поступок девушку-бойца.

Инцидент произошел в ночь на 12 января. Дудакова потерпела поражение техническим нокаутом от американки Фатимы Клайн. Специалист хотел обнять подопечную, однако та отстранилась и нанесла ему удар по лицу.