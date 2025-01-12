Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Венеция
Сегодня
17:00 (Мск)
Интер М
Италия — Серия А|20-й тур
РБ Лейпциг
Сегодня
17:30 (Мск)
Вердер
Германия — Бундеслига|16-й тур
Арсенал
Сегодня
18:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Кубок Англии|3-й раунд
Болонья
Сегодня
20:00 (Мск)
Рома
Италия — Серия А|20-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Суперкубок Испании|Финал
ПСЖ
Сегодня
22:45 (Мск)
Сент-Этьен
Франция — Лига 1|17-й тур
Питтсбург Пингвинз
Завтра
01:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
11:44, 12 января 2025Спорт

Российский боец ММА оценил поступок ударившей тренера соотечественницы на турнире UFC

Боец ММА Рагозин осудил поступок ударившей тренера на турнире UFC Дудаковой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Рагозин

Михаил Рагозин. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Михаил Рагозин оценил поступок соотечественницы Виктории Дудаковой, ударившей своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC Vegas 101. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен осудил девушку-бойца. «Вести себя так, показательно бить человека из своей команды на камеру — это недопустимо», — отметил Рагозин.

Он добавил, что не знает причин поступка Дудаковой. «Может быть, у них там какие‑то личные моменты. Я не готов судить», — заявил боец.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 12 января. Дудакова потерпела поражение техническим нокаутом. Специалист хотел обнять подопечную, однако та отстранилась и нанесла ему удар по лицу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве задумались о проведении выборов из-за требований Москвы о легитимности. Это может говорить о скорых переговорах

      Российскому актеру запретили пить алкоголь

      Актер с ДЦП заживо сгорел в Калифорнии

      Следком займется делом о забытом на холоде в Казани полуторагодовалом малыше

      На Западе призвали НАТО немедленно начать переговоры с Россией

      Российская армия освободила населенный пункт в Харьковской области

      Армия России взяла под контроль населенный пункт в зоне СВО

      Шольц сделал неожиданное заявление о Путине и Трампе

      Министр обороны Польши спрогнозировал повышение военных расходов НАТО

      Губернатор оценил обстановку на поврежденном в результате атаки ВСУ предприятии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше