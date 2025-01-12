Российский боец ММА оценил поступок ударившей тренера соотечественницы на турнире UFC

Боец ММА Рагозин осудил поступок ударившей тренера на турнире UFC Дудаковой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Михаил Рагозин оценил поступок соотечественницы Виктории Дудаковой, ударившей своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC Vegas 101. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен осудил девушку-бойца. «Вести себя так, показательно бить человека из своей команды на камеру — это недопустимо», — отметил Рагозин.

Он добавил, что не знает причин поступка Дудаковой. «Может быть, у них там какие‑то личные моменты. Я не готов судить», — заявил боец.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 12 января. Дудакова потерпела поражение техническим нокаутом. Специалист хотел обнять подопечную, однако та отстранилась и нанесла ему удар по лицу.