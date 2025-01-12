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21:26, 12 января 2025Культура

Захарова высказалась о связавших с кармой кому Кеосаяна «евреях и как бы христианах»

Захарова: говорящие о карме в связи с комой Кеосаяна выглядят глупо
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что связавшие кому телеведущего Тиграна Кеосаяна с кармой выглядят глупо. Об этом она написала в Telegram.

Захарова подчеркнула, что «бандеровская медиа обслуга уже пять дней пережевывает» новость о находящемся в больнице Кеосаяне. Представителя дипведомства удивило, что «безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово "карма"». По ее словам, даже буддисты всегда молчат про это, а «не посещающие синагог евреи, каббалисты с красными ленточками и как бы христиане» вдруг начали всерьез рассуждать на данную тему.

«Им уже давно все равно, что выглядят они невероятно глупо и обличают свою необразованность. Я исповедую православие. Но это не мешает мне помнить "Историю религий", которую мы на первом курсе проходили в МГИМО», — написала Захарова.

Представитель МИД рассказала, что карма — это часть мировоззрения, согласно которому действия человека влияют на его следующую жизнь и то, кем он родится. «Карма — это про закономерности в рамках не этой жизни, а между предыдущей и последующей. Так она описана, повторю, канонически. Надо знать, о чем рассуждаешь», — подчеркнула Захарова.

Ранее супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что тот пережил клиническую смерть и впал в кому. По ее словам, у режиссера и телеведущего уже давно серьезные проблемы с сердцем.

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