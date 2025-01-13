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19:12, 13 января 2025Мир

«Украина может на нас положиться». Киев получил от Берлина новое оружие. Что о нем известно?

Глава МО ФРГ Писториус заявил о передаче Украине САУ типа Boxer RCH 155
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетНаселение России:

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Министр обороны ФРГ Борис Писториус передал Украине первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа Boxer RCH 155. Она считается одной из самых современных в мире.

Это сигнал, что Украина может на нас положиться

Борис Писториусминистр обороны ФРГ

Всего немецкие власти намерены передать Киеву 54 такие установки. Шесть первых САУ пока останутся в Германии, на них будут проходить обучение бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Производитель САУ, оборонный концерн KNDS, описывает свою разработку как одну из самых современных в мире, для ее обслуживания достаточно двух человек. Также есть возможность удаленного управления орудийной башней с пушкой 155 миллиметров. В начале года правительство ФРГ объявило, что профинансирует закупку 36 таких гаубиц для нужд украинской армии.

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

МИД России посоветовал ФРГ помочь США с тушением пожаров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вместо передачи нового оружия Украине власти ФРГ могли бы помочь Соединенным Штатам с бушующими в Лос-Анджелесе пожарами. «Умеют только разжигать. Тушить не научились», — отметила дипломат.

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До этого глава Минобороны ФРГ призывал немцев быть готовыми к противостоянию России. В случае бездействия населения Германии проблема рискует стать еще более острой, предупреждал Писториус.

В Германии сообщали, что Шольц решил блокировать дополнительные поставки оружия Киеву

Как писало Der Spiegel, эксперты в Минобороны ФРГ уже подготовили список вооружений, в который вошли три системы ПВО IRIS-T, включая снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Но ведомство Шольца неофициально дало понять, что не одобрит дополнительный пакет военной помощи Украине.

Тем не менее позднее Писториус опроверг эти сообщения. По его словам, новый пакет помощи уже подготовлен его ведомством, и в настоящее время проходит процедура согласования в правительстве ФРГ.

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