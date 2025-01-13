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17:25, 13 января 2025Россия

Кадыров рассказал о зачистке Белгородской области от ВСУ. Позднее он изменил пост с подробностями боев

Кадыров показал видео боев ВКС РФ и «Ахмата» с ВСУ в Белгородской области
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о боях спецназа «Ахмат» и Воздушно-космических сил (ВКС) России с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области и показал соответствующее видео. При этом его изначальный пост с подробностями зачистки региона от украинских войск был позднее изменен.

«Тактическое направление — поселок городского типа Красная Яруга. Совместными действиями группы "Бури" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ (...) и подразделений ВКС МО РФ уничтожаются позиции укронатовских фашистов и их живой силы», — говорилось в сообщении Кадырова. Политик также показал кадры работы танка Т-64 и авиации по укреплениям ВСУ в лесопосадках и пожелал «удачной охоты» российским военным.

Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Однако через некоторое время сообщение в Telegram-канале Кадырова было отредактировано. Теперь в посте не указывается населенный пункт, осталась лишь информация, что боестолкновения ведутся на белгородском направлении.

Зачистка территории от вражеского присутствия успешно продолжается. Желаю удачной охоты нашим подразделениям!

Рамзан Кадыровглава Чечни

Белгородская область стала самым атакуемым в 2024 году регионом

На основе данных Минобороны России было подсчитано, что в минувшем году ВСУ чаще всего пытались атаковать с помощью беспилотников именно этот регион. За год над Россией сбили 7345 летательных аппаратов Украины. Около четверти из них — 1896 — сбили над Белгородской областью. Затем следуют Брянская (1206) и Курская области (1170).

В беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что снизить количество атак беспилотников поможет создание буферной зоны. «Нужно по возможности ускорять результаты основных действий на фронтах и, создавая буферные зоны, мы избежим возможности таких атак», — сказал парламентарий. Он заметил, что для Украины такие атаки — единственный способ показать свою активность.

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Путин обещал, что Белгородской и Брянской областям уделят внимание

На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что Белгородская и Брянская области, как и Курская, не останутся без внимания со стороны властей.

«Я уже говорил, у нас есть в отношении Курской области программа восстановления… которой и средства выделяются, они практически выделены уже. То же самое будет происходить и происходит, конечно, и в других приграничных областях», — сказал глава государства. Он также поддержал идею создания единого окна для вынужденных переселенцев из российского приграничья, подвергшегося атакам ВСУ.

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