Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 11 января 2025Россия

В России назвали способ снизить количество атак украинских беспилотников

Депутат Чепа: Буферная зона поможет снизить количество атак беспилотников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Создание буферной зоны поможет снизить количество атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал этот способ действенным.

Я думаю, что нужно по возможности ускорять результаты основных действий на фронтах и, создавая буферные зоны, мы избежим возможности таких атак

Алексей Чепадепутат Госдумы

По мнению депутата, украинская сторона пытается продемонстрировать свою силу с помощью ударов дронами.

«Я думаю, что это единственный сегодня способ у ВСУ показать свою активность, они этим пользуются. Единственное, что нужно сделать — это продолжать активно совершенствовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К сожалению, сбитые беспилотники иногда попадают не в те объекты, в которые они планируют, а попадают в жилые дома, попадают в инфраструктурные объекты, не все падают в поле. К сожалению, этого невозможно избежать, потому что сбитые летят куда угодно», — добавил он.

В ночь на 11 января российские силы перехватили 85 беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны. Большую часть из них сбили над Черным морем. Под удар также попали Воронежская, Белгородская, Тамбовская и Курская области, а также Краснодарский край и Крым. В Тамбовской области беспилотники врезались в два многоэтажных дома.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило о 85 уничтоженных дронах ВСУ над Россией за ночь

      Российские военные зачистили последний крупный опорный пункт ВСУ в одном городе

      Россия ударила по военному аэродрому на Украине

      Россиянин взорвал жилищную инспекцию

      Тибетское лечение довело отца Киркорова до реанимации перед Новым годом

      В России подросток впал в кому в новогоднюю ночь после одного напитка

      В России назвали способ снизить количество атак украинских беспилотников

      Варум и Агутин оказались перед угрозой потери квартиры за 200 миллионов рублей в США

      Овечкин сломал сопернику конек в матче НХЛ

      В аэропорту российского города ввели временные ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше