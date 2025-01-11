В России назвали способ снизить количество атак украинских беспилотников

Создание буферной зоны поможет снизить количество атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал этот способ действенным.
Я думаю, что нужно по возможности ускорять результаты основных действий на фронтах и, создавая буферные зоны, мы избежим возможности таких атак
По мнению депутата, украинская сторона пытается продемонстрировать свою силу с помощью ударов дронами.
«Я думаю, что это единственный сегодня способ у ВСУ показать свою активность, они этим пользуются. Единственное, что нужно сделать — это продолжать активно совершенствовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К сожалению, сбитые беспилотники иногда попадают не в те объекты, в которые они планируют, а попадают в жилые дома, попадают в инфраструктурные объекты, не все падают в поле. К сожалению, этого невозможно избежать, потому что сбитые летят куда угодно», — добавил он.
В ночь на 11 января российские силы перехватили 85 беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны. Большую часть из них сбили над Черным морем. Под удар также попали Воронежская, Белгородская, Тамбовская и Курская области, а также Краснодарский край и Крым. В Тамбовской области беспилотники врезались в два многоэтажных дома.