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10:04, 13 января 2025Наука и техника

Китай запустил спутники CentiSpace-1

На китайской ракете Jielong-3 успешно запустили спутники CentiSpace-1
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китайская компания Chinarocket на ракете Jielong-3 успешно запустила 10 малых спутников CentiSpace-1. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Носитель с космическими аппаратами стартовал с платформы в Желтом море сегодня, 13 января, в 06:00 московского времени. Спутники успешно выведены на околоземную орбиту.

Ранее Jielong-3 стартовала с морской платформы в сентябре 2024-го и декабре 2023-го.

Четырехступенчатая твердотопливная ракета Jielong-3 способна доставить до 1,5 тоны полезного груза на низкую околоземную орбиту.

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