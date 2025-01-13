Китай запустил спутники CentiSpace-1

На китайской ракете Jielong-3 успешно запустили спутники CentiSpace-1

Китайская компания Chinarocket на ракете Jielong-3 успешно запустила 10 малых спутников CentiSpace-1. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Носитель с космическими аппаратами стартовал с платформы в Желтом море сегодня, 13 января, в 06:00 московского времени. Спутники успешно выведены на околоземную орбиту.

Ранее Jielong-3 стартовала с морской платформы в сентябре 2024-го и декабре 2023-го.

Четырехступенчатая твердотопливная ракета Jielong-3 способна доставить до 1,5 тоны полезного груза на низкую околоземную орбиту.