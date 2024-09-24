Китай запустил ракету с платформы в море

Chinarocket успешно запустила ракету Jielong-3 со спутниками с платформы в море

Китайская компания Chinarocket успешно запустила ракету-носитель Jielong-3 (Smart Dragon-3) с платформы на специальной барже в акватории Желтого моря. Об этом сообщила компания, передает ТАСС.

Ракета стартовала недалеко от побережья восточной провинции Шаньдун. Jielong-3 несла восемь спутников, которые успешно вывели на орбиту. Проект осуществили совместно с центром космических запусков Тайюань.

Четырехступенчатая твердотопливная ракета Jielong-3 способна доставить до 1,5 тоны полезного груза на низкую околоземную орбиту.

Ранее в сентябре стало известно, что Китай успешно запустил шесть спутников дистанционного зондирования Земли, которые войдут в группировку Jilin-1. Ракета CZ-2D с космическими аппаратами стартовала в 12:11 по пекинскому времени (07:11 по московскому) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.

В том же месяце с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань (Китай) стартовала ракета CZ-3B/YZ с двумя спутниками навигационной системы Beidou.