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15:58, 24 сентября 2024Наука и техника

Китай запустил ракету с платформы в море

Chinarocket успешно запустила ракету Jielong-3 со спутниками с платформы в море

Фото: China News Service / Wikipedia

Китайская компания Chinarocket успешно запустила ракету-носитель Jielong-3 (Smart Dragon-3) с платформы на специальной барже в акватории Желтого моря. Об этом сообщила компания, передает ТАСС.

Ракета стартовала недалеко от побережья восточной провинции Шаньдун. Jielong-3 несла восемь спутников, которые успешно вывели на орбиту. Проект осуществили совместно с центром космических запусков Тайюань.

Четырехступенчатая твердотопливная ракета Jielong-3 способна доставить до 1,5 тоны полезного груза на низкую околоземную орбиту.

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Ранее в сентябре стало известно, что Китай успешно запустил шесть спутников дистанционного зондирования Земли, которые войдут в группировку Jilin-1. Ракета CZ-2D с космическими аппаратами стартовала в 12:11 по пекинскому времени (07:11 по московскому) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.

В том же месяце с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань (Китай) стартовала ракета CZ-3B/YZ с двумя спутниками навигационной системы Beidou.

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      Даниил Иринин
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