Китай запустил шесть спутников группировки Jilin-1

Китай запустил шесть аппаратов ДЗЗ спутниковой группировки Jilin-1

Китай успешно запустил шесть спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые войдут в группировку Jilin-1. Об этом пишет газета «Чжунго хантяньбао», передает ТАСС.

Ракета CZ-2D («Чанчжэн-2D», Long March-2D) со спутниками стартовала в 12:11 по пекинскому времени (07:11 по московскому) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Для носителя семейства «Чанчжэн» это 536-й пуск.

На орбиту вывели спутники широкополосной связи Wideband-02B. В публикации отметили, что эта миссия призвана способствовать усилению позиций Китая как мощной аэрокосмической державы.

Ранее в сентябре Центральное телевидение Китая сообщило о старте ракеты CZ-3B/YZ с двумя спутниками навигационной системы Beidou. На околоземную орбиту вывели 59-й и 60-й космические аппараты навигационной системы.

В том же месяце стало известно о запуске китайской ракеты со спутниками связи Geely-0. Стартовавший с космодрома Тайюань носитель CZ-6 успешно вывел на орбиту 10 аппаратов.