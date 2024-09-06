Китай вывел 10 спутников связи Geely-0

Китай запустил ракету CZ-6 с 10 спутниками связи Geely-0

С космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси (Китай) запущена ракета CZ-6, которая успешно вывела на околоземную орбиту 10 спутников связи Geely-0. Об этом сообщает ТАСС.

Старт состоялся 5 сентября в 21:30 по московскому времени. Выведенные космические аппараты планируется использовать для тестирования технологий автономного вождения, развиваемых китайским автопроизводителем Geely.

В июле газета China Daily сообщила, что первый китайский коммерческий космодром, расположенный в городе Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань одноименной провинции, готов к эксплуатации.