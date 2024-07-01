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09:33, 2 июля 2024Наука и техника

В Китае заявили о готовности первого коммерческого космодрома

HICAL: первый китайский коммерческий космодром готов к эксплуатации

Фото: Shujianyang / Wikimedia

Первый китайский коммерческий космодром, расположенный в городе Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань одноименной южнокитайской провинции, готов к эксплуатации. Об этом сообщает газета China Daily.

Как заявили в компании Hainan International Commercial Aerospace Launch (HICAL), 30 июня на двух стартовых площадках космодрома были проведены успешные испытания, имитирующие пуски ракет космического назначения. «В перспективе пусковой центр готов оказывать услуги по запуску отечественных и зарубежных ракет и спутников, ускоряя темпы развития коммерческих аэрокосмических технологий в Китае», — сказал глава HICAL Ян Тяньлян.

Тяньлян подтвердил, что первый пуск с коммерческого космодрома состоится в 2024 году.

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В июне ТАСС со ссылкой на китайские СМИ сообщил о завершении строительства первого в Китае коммерческого космодрома. Построенный космодром стал пятым наземным пусковым комплексом в Китае.

В мае издание SpaceNews сообщило, что Китай завершает строительство второй стартовой площадки на коммерческом космодроме в провинции Хайнань. Строительство первого стартового стола на космодроме было завершено в декабре 2023-го. Китайская сторона не исключает в будущем постройку третьей и четвертой очередей.

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      Иван Потапов
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