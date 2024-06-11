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12:24, 11 июня 2024Наука и техника

Китай завершил строительство коммерческого космодрома

Китай завершил строительство коммерческого космодрома в городе Вэньчан

Фото: Stringer / Reuters

Китай завершил строительство коммерческого космодрома в городе Вэньчан. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает ТАСС.

Работы на восточном побережье острова Хайнань одноименной южнокитайской провинции — возведение второй башни обслуживания — были завершены 6 июня. В перспективе с нового космодрома планируется запускать ракеты Long March 8 и Long March 12. Построенный космодром стал пятым наземным пусковым комплексом в Китае (не считая морских).

В мае издание SpaceNews сообщило, что Китай завершает строительство второй стартовой площадки на коммерческом космодроме в провинции Хайнань. Строительство первого стартового стола на космодроме было завершено в декабре 2023-го. Первый пуск ракеты Long March 8 с него может состояться до конца июня. Китайская сторона не исключает в будущем постройку третьей и четвертой очередей.

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      Иван Потапов
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