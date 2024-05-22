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00:30, 22 мая 2024Наука и техника

Китай кратно расширит коммерческий космодром

SpaceNews: завершается строительство второй площадки на космодроме в Хайнань

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай завершает строительство второй стартовой площадки на коммерческом космодроме в провинции Хайнань. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Строительство первого стартового стола на космодроме было завершено в декабре 2023-го. Первый пуск ракеты Long March 8 с него может состояться до конца июня. Строительство второго стартового стола может завершиться уже к концу мая. Китайская сторона допускает, что впоследствии могут быть построены третья и четвертая очереди космодрома.

Издание не исключает, что всего коммерческий космодром может получить десять стартовых площадок, позволяющих запускать жидкостные и твердотопливные ракеты. Причину кратного расширения космодрома издание видит в китайских планах, предполагающих запуск десятков тысяч спутников.

Ранее в Китае с космодрома Тайюань был проведен первый запуск экологически чистой ракеты Long March 6C (CZ-6C).

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      Иван Потапов
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