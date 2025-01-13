Костя Цзю оценил завершение карьеры Тайсоном Фьюри

Боксер Костя Цзю заявил, что Фьюри завершил карьеру из-за потери мотивации

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил завершение карьеры британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Odds.ru.

Цзю обратил внимание на то, что спортсмен проиграл два боя подряд и потерял мотивацию выступать. «Он провел хорошую боксерскую карьеру, бил сильных бойцов. Но когда нет мотивации внутри, нет уже смысла выходить на ринг», — заявил он.

Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры. Британец выступал на профессиональном ринге с 2008 года.

В своих последних двух поединках Фьюри проиграл украинцу Александру Усику. Первый бой боксеров прошел 19 мая 2024 года и закончился победой украинца раздельным судейским решением. Во втором поединке, который прошел 22 декабря, Усик победил Фьюри в 12-раундовом поединке единогласным решением судей.

Всего в карьере Фьюри провел 37 боев. В них он одержал 34 победы (24 нокаутом) и потерпел два поражения, сведя еще один поединок к ничьей.