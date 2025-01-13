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19:07, 13 января 2025Спорт

Костя Цзю оценил завершение карьеры Тайсоном Фьюри

Боксер Костя Цзю заявил, что Фьюри завершил карьеру из-за потери мотивации
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил завершение карьеры британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Odds.ru.

Цзю обратил внимание на то, что спортсмен проиграл два боя подряд и потерял мотивацию выступать. «Он провел хорошую боксерскую карьеру, бил сильных бойцов. Но когда нет мотивации внутри, нет уже смысла выходить на ринг», — заявил он.

Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры. Британец выступал на профессиональном ринге с 2008 года.

В своих последних двух поединках Фьюри проиграл украинцу Александру Усику. Первый бой боксеров прошел 19 мая 2024 года и закончился победой украинца раздельным судейским решением. Во втором поединке, который прошел 22 декабря, Усик победил Фьюри в 12-раундовом поединке единогласным решением судей.

Всего в карьере Фьюри провел 37 боев. В них он одержал 34 победы (24 нокаутом) и потерпел два поражения, сведя еще один поединок к ничьей.

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