Не стало знаменитого отшельника, 32 года прожившего на острове. Почему его оттуда выгнали и как он вернулся в общество?

Умер изгнанный со своего острова знаменитый итальянский отшельник Мауро Моранди

Мауро Моранди прожил на необитаемом острове в Средиземном море больше 30 лет. Он оставил родную Италию и наслаждался одинокой и свободной жизнью, пока его не изгнали из нового дома. Знаменитому отшельнику пришлось переехать в обычную квартиру из-за решения властей. Здоровье Моранди начало ухудшаться, и третьего января 2024 года его не стало. Чем знаменитому отшельнику не нравилась жизнь в обществе и почему его лишили острова мечты — рассказывает «Лента.ру».

Как Моранди стал отшельником

Моранди был обычным учителем физкультуры, когда в конце 1980-х годов решил покинуть родину и поселиться в каком-нибудь уединенном месте. «Меня достала куча вещей в нашем обществе, консьюмеризм и политика Италии. Тогда я решил перебраться на необитаемый остров в Полинезии, чтобы начать новую жизнь на лоне природы», — объяснил итальянец.

В 1989 году Моранди отправился на поиски острова своей мечты, но так и не смог доплыть до Полинезии. Его катамаран сломался недалеко от берегов Буделли — одного из островов архипелага Ла-Маддалена к северо-востоку от Сардинии. Осмотрев остров, куда его занесла судьба, Моранди решил остаться. Он занял место предыдущего хранителя Буделли, ушедшего в отставку, продал катамаран и поселился в хижине, использовавшейся в качестве радиостанции в годы Второй мировой войны.

Фото: Unsplash

В течение 32 лет Моранди присматривал за островом, убирал мусор и делал замечания некоторым туристам. На протяжении 16 лет он даже получал за свою работу зарплату. Однако в 2006 году миланская компания Immobiliare Nuova Gallura, нанявшая отшельника ухаживать за островом, разорилась. Но это не остановило Моранди. Он уже освоился на Буделли и согласился трудиться бесплатно.

Что отшельник делал на необитаемом острове

Моранди перестроил старую хижину по своему вкусу, обзавелся хозяйством из кур и котов, приобрел холодильник и наладил систему электроснабжения. Она работала на солнечной энергии и обеспечивала хозяина острова светом и даже интернетом. Еду Моранди доставляли на лодке из ближайшего к острову города на архипелаге Ла-Маддалена.

Обосновавшись на острове, отшельник начал вести блог в социальных сетях. Он публиковал фотографии красочных видов Буделли и вскоре набрал большую аудиторию. Подписчики Моранди прозвали его Робинзоном Крузо. Отшельник рассказал, что в свободное от работы время он собирает дрова на зиму, много читает и думает о своей жизни.

Когда вы анализируете свою жизнь и смотрите на происходящее под разными углами, вы можете прийти к выводу, что впустую прожигаете жизнь, или вдруг осознать, что совершали дурные поступки и были плохим человеком Мауро Моранди знаменитый отшельник

Несмотря на изолированность от внешнего мира, Моранди следил за последними новостями с помощью телефона. Когда в мире началась эпидемия вируса COVID-19 и всех отправляли на карантин, он делился советами, как пережить изоляцию. Он заверял, что самоизоляция — это прекрасная возможность для самопознания.

Я провожу каждую зиму дома. Месяцами я почти не выхожу наружу, только время от времени сижу на крыльце своей хижины. Люди не могут посидеть дома две недели? Это же смешно Муаро Моранди знаменитый отшельник

Почему отшельника выгнали с острова

В 2013 году остров Буделли купил бизнесмен из Новой Зеландии. Он заплатил за него почти три миллиона евро (315 миллионов рублей), однако местные власти не признали право предпринимателя на эту территорию. После долгих судебных тяжб Буделли включили в состав Национального парка Ла-Маддалены. В связи с этим итальянское правительство объявило пребывание Моранди на острове незаконным и заявило, что организует на месте его хижины экологическую обсерваторию.

Отшельник как мог противился давлению чиновников. Он утверждал, что не видит себя вне Буделли. «Я не знаю, где мне еще жить, уж точно не дома, на севере, и не знаю, что делать — это моя жизнь. Я просто не вижу себя играющим в карты или шары», — признавался Моранди.

Все, о чем я прошу, — это чтобы меня куда-нибудь отправили на время ремонтных работ, а потом я мог бы вернуться и продолжать делать то, что делаю каждый день. Я боюсь, что если я уйду, то это будет конец и для Буделли Муаро Моранди знаменитый отшельник

Сторонники Моранди создали петицию с просьбой не выселять отшельника с Буделли. Ее подписали тысячи человек, но это не помогло. В 2021 году 81-летнему островитянину все же пришлось покинуть хижину на острове и переехать на соседний остров Ла-Маддалена. «Я отказался от борьбы», — признался Моранди в интервью The Guardian.

Как отшельник жил после возвращения в цивилизацию

На Ла-Маддалене Моранди купил небольшую квартиру, где поселился вдвоем со своей юношеской любовью. Узнав о возвращении отшельника, она решила переехать к нему. Новое жилище Моранди оказалось гораздо комфортабельнее одинокой хижины: в нем была полноценная кухня, большая кровать и душевая кабина. Бывшему отшельнику удалось приобрести квартиру на пенсию учителя физкультуры.

Фото: страница Mauro Morandi на Facebook

Сначала он никак не мог привыкнуть к смене места жительства. Он жаловался на шум и не хотел ни с кем разговаривать, но постепенно стал принимать новый образ жизни. Вернувшийся в цивилизацию Моранди закончил работу над первой книгой своих мемуаров и приступил ко второй. В свободное от писательства время он общался с соседями и с подписчиками в соцсетях.

Я не могу больше наслаждаться одиночеством, как это было раньше, но теперь я сосредоточен на общении с людьми Муаро Моранди знаменитый отшельник

Летом 2024 года Моранди неудачно упал и повредил позвоночник. После госпитализации его на время отправили в дом престарелых в Сассари, а затем вернули на север Италии, в его родной город Модена. Там знаменитого 85-летнего отшельника вскоре не стало.

Антонио Ринальдис, соавтор книги о жизни Моранди на острове, сообщил, что причиной его кончины стало кровоизлияние в мозг. Как пишет People, друзья Моранди планируют кремировать его останки и развеять его прах над Средиземным морем.