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10:59, 13 января 2025Из жизни

Изгнанного со своего острова знаменитого отшельника не стало

Умер знаменитый отшельник Мауро Моранди, изгнанный со своего острова
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Great Big Story / Youtube

Мауро Моранди, прожившего более 30 лет на средиземноморском острове Буделли, не стало в возрасте 85 лет. Об этом пишет The Guardian.

Знаменитый отшельник наткнулся на Буделли, после того как у него сломался катамаран в 1989 году. Узнав, что местный смотритель уходит на пенсию, мужчина решил занять его место: продал лодку и поселился в хижине, использовавшейся в качестве радиостанции в годы Второй мировой войны. Свое решение он объяснил усталостью от политики Италии и культа потребления.

В 2021 году Моранди изгнали с острова. Местные власти обвинили его в незаконном заселении в историческую хижину и заявили, что организуют на месте его жительства экологическую обсерваторию. Отшельнику пришлось переехать на соседний остров Ла-Маддалена. Там он воссоединился с женщиной, в которую был влюблен в молодости.

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Летом 2024 года Моранди некоторое время прожил в доме престарелых. Отмечается, что мужчины не стало из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в Индии на видео сняли старца, долгое время жившего в пещере. Им оказался отшельник Сиярам Баба, поклоняющийся индуистскому богу Хануману.

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