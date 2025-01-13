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16:22, 13 января 2025Интернет и СМИ

Стало известно о романе Дани Милохина с украинской блогершей

Тиктокер Даня Милохин начал встречаться с украинской блогершей Дариной Зеленской
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин начал встречаться с украинской тревел-блогершей Дариной Зеленской. О новом романе блогера стало известно Mash.

По данным издания, пара познакомилась в ОАЭ, где сейчас живет Милохин. Зеленская опубликовала несколько совместных фото с тиктокером.

Отмечается, что Зеленская считает себя патриоткой Украины. В ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) напротив имени профиля можно заметить иконку украинского флага.

Ранее сообщалось, что Милохину грозит штраф за неявку в военкомат. Уточнялось, что на адрес тикток-хауса, в котором состоял блогер, продолжают приходить повестки.

В августе 2024 года Милохин признался, что боится возвращаться в Россию. Он заявил, что не приехал в страну из-за осеннего призыва.

Милохин покинул Россию в сентябре 2023 года на фоне слухов о его призыве на срочную службу. С подобной инициативой выступили, в частности, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев.

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