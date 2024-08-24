Популярный блогер испугался возвращения в Россию

Mash: Даня Милохин боится возвращаться в Россию из-за осеннего призыва в армию

Популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин испугался возвращения в Россию. Как стало известно Telegram-каналу Mash, интернет-звезда боится осеннего призыва в армию.

Источники из окружения Милохина рассказали, что блогер очень хотел бы попасть на родину, однако перспектива на год пополнить ряды армии его не прельщает. По данным Mash, тиктокеру предлагали пройти службу в спортроте, ввиду его увлечения боксом. Однако и это Милохину не понравилось.

По словам приемного отца блогера, его пасынок скучает по родине, но при этом «держится молодцом»: у него нет вредных привычек, он очень много времени уделяет боксу и мечтает о карьере в спорте.

В сентябре 2023 года Милохин покинул Россию на фоне слухов о его призыве в армию. С инициативой отправить тиктокера на службу, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позже Милохин признался, что эти призывы напугали его.

Спустя месяц блогеру действительно пришла повестка по адресу прописки в Анапе. Приемный отец тиктокера отказался принимать ее, а позже и вовсе опроверг информацию о призыве, однако в апреле 2024 года ситуация повторилась уже в рамках весеннего призыва.