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12:33, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о грозящем Милохину штрафе за неявку в военкомат

Блогеру Дане Милохину грозит штраф до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известному тиктокеру Дане Милохину грозит штраф в десяки тысяч рублей за третью неявку в военкомат. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Изданию стало известно, что ему продолжают приходить повестки на адрес тикток-хауса в Красногорске, где работал блогер. При этом Милохин, живущий не в России, не появляется в военкомате.

В случае если тиктокер не отреагирует на повестку и не явится в военкомат, его могут признать виновным в совершении административного правонарушения и назначить штраф размером до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Милохин побоялся возвращаться в Россию из-за осеннего призыва в армию. При этом приемный отец блогера Дмитрий Тюленев рассказал, что тиктокер скучает по родине.

В октябре 2023 года Милохин получил повестку по адресу прописки в Анапе. Тюленев отказался принимать документ, а позднее опроверг информацию о призыве тиктокера в армию. Однако в апреле 2024 года Милохину снова пришла повестка в рамках осеннего призыва.

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