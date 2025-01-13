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04:09, 13 января 2025Бывший СССР

В Британии заявили о развитом телефонном мошенничестве на Украине

Economist: Украина стала мировым лидером по телефонному мошенничеству
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Украина стала мировым лидером в сфере телефонного мошенничества, целью злоумышленников являются россияне. Об этом заявило британское издание The Economist.

Отмечается, что правоохранительные органы Украины в 2014 году разорвали связи с российскими коллегами. После этого граждане России стали главной целью атак со стороны мошенников. Авторы статьи подчеркивают, что знание русского языка украинские злоумышленники используют в свою пользу.

«У них есть опытные психологи, которые могут манипулировать уязвимыми [людьми]», — рассказал источник издания в правоохранительных органах Украины.

Ранее сообщалось, что мошенники запугали 18-летнюю москвичку Елизавету и убедили ее, что отцу грозит уголовное преследование из-за поддержки Украины. В результате у нее выманили 15 663 848 рублей.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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