В Британии заявили о развитом телефонном мошенничестве на Украине

Economist: Украина стала мировым лидером по телефонному мошенничеству

Украина стала мировым лидером в сфере телефонного мошенничества, целью злоумышленников являются россияне. Об этом заявило британское издание The Economist.

Отмечается, что правоохранительные органы Украины в 2014 году разорвали связи с российскими коллегами. После этого граждане России стали главной целью атак со стороны мошенников. Авторы статьи подчеркивают, что знание русского языка украинские злоумышленники используют в свою пользу.

«У них есть опытные психологи, которые могут манипулировать уязвимыми [людьми]», — рассказал источник издания в правоохранительных органах Украины.

Ранее сообщалось, что мошенники запугали 18-летнюю москвичку Елизавету и убедили ее, что отцу грозит уголовное преследование из-за поддержки Украины. В результате у нее выманили 15 663 848 рублей.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.