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00:22, 14 января 2025Спорт

Болельщики «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче

Фанаты «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче КХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Болельщики ярославского «Локомотива» скандировали оскорбительные кричалки в адрес петербургского СКА во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Трансляция велась на сайте лиги.

По ходу игры фанаты «Локомотива» кричали «СКА — позор российского хоккея». Встреча прошла в Ярославле 13 января и завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 4:3.

В октябре главный тренер СКА Роман Ротенберг после выездного матча со «Спартаком» пожаловался на фанатов московской команды, которые скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея». По его словам, поклонники красно-белых матерились.

После этого «Спартак» направил письмо КХЛ просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга. Они назвали его слова в адрес столичных болельщиков, представителей СМИ и всей лиги грубыми и необоснованными. По итогам разбирательств КХЛ оштрафовала «Спартак» и вынесла предупреждение Ротенбергу.

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