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09:57, 14 января 2025Россия

Рядом с российской станцией перекачки нефти заметили беспилотник ВСУ и сняли на видео

Mash: Беспилотники ВСУ пытаются атаковать станцию перекачки нефти в Татарстане
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Калейкино» в районе Альметьевска Республики Татарстан. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, очевидцы заметили рядом со станцией перекачки два беспилотника. Один из них сняли на видео. На кадрах видно похожий очертаниями на самолет дрон. «Вот он, вот. Собака!» — комментирует оператор.

О попытке атаки ВСУ на НПС «Калейкино» также сообщил Shot. По информации канала, оба дрона сбили над Альметьевском. Один беспилотник уничтожили из стрелкового оружия, второй — средствами противовоздушной обороны.

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Ранее утром, 14 января, ВСУ попытались атаковать завод «Оргсинтез» в Казани. В результате на территорию предприятия упали обломки сбитого дрона. По не подтвержденной официально информации, загорелись три цистерны с топливом. Предположительно, Украина использовала дальнобойный беспилотник «Лютый», способный нести до 50 килограммов взрывчатки.

ЖЗЛ
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