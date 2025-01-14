Рядом с российской станцией перекачки нефти заметили беспилотник ВСУ и сняли на видео

Mash: Беспилотники ВСУ пытаются атаковать станцию перекачки нефти в Татарстане

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Калейкино» в районе Альметьевска Республики Татарстан. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, очевидцы заметили рядом со станцией перекачки два беспилотника. Один из них сняли на видео. На кадрах видно похожий очертаниями на самолет дрон. «Вот он, вот. Собака!» — комментирует оператор.

О попытке атаки ВСУ на НПС «Калейкино» также сообщил Shot. По информации канала, оба дрона сбили над Альметьевском. Один беспилотник уничтожили из стрелкового оружия, второй — средствами противовоздушной обороны.

Ранее утром, 14 января, ВСУ попытались атаковать завод «Оргсинтез» в Казани. В результате на территорию предприятия упали обломки сбитого дрона. По не подтвержденной официально информации, загорелись три цистерны с топливом. Предположительно, Украина использовала дальнобойный беспилотник «Лютый», способный нести до 50 килограммов взрывчатки.