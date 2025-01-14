Стало известно прозвище 19-летнего россиянина в клубе НХЛ

Россиянин Мичков получил в «Филадельфии» прозвище в честь Майка Тайсона

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков получил прозвище в честь боксера Майка Тайсона. Об этом сообщает журналист Эшлин Салливан в соцсети X.

Как стало известно репортеру, прозвище Майк придумал нападающий Райан Полинг. По его мнению, у Мичкова самая большая шея среди хоккеистов, как у Тайсона. Отмечается, что прозвище начали использовать и другие игроки команды.

В нынешнем регулярном чемпионате 20-летний российский форвард провел 42 матча. Он набрал в них 31 очко — забросил 13 шайб и сделал 18 результативных передач.

Мичков пополнил состав «Филадельфии» в июне 2024 года. За год до этого клуб выбрал его под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.