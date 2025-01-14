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21:24, 14 января 2025Спорт

Тренер сборной России отреагировал на жалобы лыжницы на условия проживания в Казани

Бородавко: Многие лыжники на КР в Казани живут в условиях лучше, чем Кулешова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал РИА Новости слова лыжницы Анастасии Кулешовой, которая пожаловалась на условия проживания на этапе Кубка страны в Казани.

Специалист отметил, что спортсменка приехала позже всех, поэтому получила такой номер. «Многие живут в условиях лучше, не у всех все так плохо. Анастасии просто не повезло», — заявил Бородавко.

Он также призвал Кулешову поговорить с администратором. «Уверен, что будет возможность улучшить ее проживание. Я бы не стал так драматизировать ситуацию», — заявил тренер.

Ранее на жалобы Кулешовой отреагировал телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он призвал переселить спортсменку в просторный номер главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

Кулешова опубликовала видео с жалобами на условия проживания в Казани ранее 14 января. Лыжницу возмутил размер комнаты, а также шкаф, в котором отсутствуют полки. Позже она удалила ролик.

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