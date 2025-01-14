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06:01, 14 января 2025Мир

В США допустили изгнание американских военных из Германии

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон допустил изгнание военных ВС США с территории ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти ФРГ могут попросить американских военных убраться с территории страны. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон напомнил, что с окончания Второй мировой войны прошло 80 лет, а США до сих пор сохраняют военное присутствие в Германии. «В какой-то момент Германия скажет: "Эй, спасибо за помощь, Америка, убирайся к черту отсюда. Это наша страна, а не твоя"», — допустил он.

Эксперт заверил, что немецкая экономика выдержит разрыв с США даже в сложных для нее условиях. Нежелание Берлина конфликтовать с Вашингтоном связано со страхом, а не с экономической зависимостью.

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