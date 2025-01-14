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17:41, 14 января 2025Спорт

Вратарь «Динамо» сравнил жизнь в России и Германии

Вратарь «Динамо» Лунев рассказал, что в Германии меньше пробок, чем в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев, выступавший за леверкузенский «Байер», сравнил жизнь в России и Германии. Его слова приводит Sport24.

Игрок отметил, что ему всего хватало в обеих странах. «В Германии нравилось, что там не так много народу, меньше пробок и достаточно размеренная жизнь», — добавил Лунев.

Ранее американский баскетболист «Уралмаша» Хэйден Далтон назвал главное преимущество жизни в России. По его словам, это культура сохранения традиционных ценностей.

Лунев выступает за «Динамо» с июня прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате России.

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