«Это решающий момент». Чехия заявила, что готова обойтись без нефти из России. Каким образом?

Фиала заявил, что для Чехии настал решающий момент из-за российской нефти

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о завершении модернизации нефтепровода TAL — это позволит стране обойтись без импорта российской нефти.

Трансальпийский трубопровод способен удовлетворить весь спрос на нефть и Чехии больше не нужно полагаться на трубопровод «Дружба», указал политик. Он пояснил, что увеличение мощности трубопровода принесет Чехии дополнительные 4 миллиона тонн нефти. Страна сможет импортировать до 8 миллионов тонн в год, что полностью покроет потребности нефтеперерабатывающих заводов.

Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас [поставками энергоносителей] Петр Фиала премьер-министр Чехии

У нефтепровода «Дружба» в Европе две ветки, он разветвляется в белорусском Мозыре: южная ветвь идет на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию, северная — в Польшу и ФРГ. Прокачка нефти из России по северной ветви была остановлена из-за санкций, по этому участку идет казахстанская нефть.

Фото: David W Cerny / Reuters

Украина завила, что транзит в Европу по «Дружбе» останавливать не планируется

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, остановка прокачки российской нефти станет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС. Транзит сырья соответствует санкционному режиму Евросоюза в отношении РФ, который разрешает его поставки в Венгрию и Словакию. Если Киев нарушит обязательства, страну могут привлечь к ответственности в рамках международного арбитража Вена, Братислава и Прага, которым нефть поступает по южной ветке «Дружбы», идущей через Украину.

Транзит российского газа через территорию Украины прекратился 1 января 2025 года.

В Европе призвали сохранить транзит российского газа через Украину

В конце 2024 года ряд энергокомпаний Центральной Европы призвали власти ЕС сохранить транзит российского газа через территорию Украины в 2025 году. Утверждалось, что прекращение поставок в Центральную Европу «нанесет значительный экономический ущерб» региону в краткосрочной перспективе. Потери одной только Словакии при таком раскладе составят более чем 220 миллионов евро (примерно 231 миллион долларов).

В число поддержавших инициативу вошли, в частности, оператор газовой сети Eustream AS, венгерские энергокомпании MOL Uzbek Oil and Gas и MVM.