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16:04, 15 января 2025Спорт

Головина признали лучшим российским футболистом 2024 года

Журнал «Футбол» признал Головина лучшим российским футболистом 2024 года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniel Felipe Kutepov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Журнал «Футбол» признал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом 2024 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

Головин набрал в голосовании 438 баллов. В нем принимали участие спортивные журналисты, представители пресс-служб клубов, букмекеров и ведущих статистических порталов, а также популярные футбольные блогеры.

Второе место занял нападающий «Зенита» Максим Глушенков, перешедший летом 2024-го из «Локомотива» (341 балл). Также в тройку сильнейших вошел форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин (281 балл).

Ранее Головин рассказал, что завершать карьеру точно будет в России. «Как бы мне ни было тут хорошо, как бы ко мне ни относились, в любом случае скучаю по своей стране, по нашему менталитету», — поделился он.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. 4 октября 2024-го россиянин продлил контракт с клубом до 2029 года. В текущем сезоне Головин провел в составе монегасков 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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