Головина признали лучшим российским футболистом 2024 года

Журнал «Футбол» признал Головина лучшим российским футболистом 2024 года

Журнал «Футбол» признал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом 2024 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

Головин набрал в голосовании 438 баллов. В нем принимали участие спортивные журналисты, представители пресс-служб клубов, букмекеров и ведущих статистических порталов, а также популярные футбольные блогеры.

Второе место занял нападающий «Зенита» Максим Глушенков, перешедший летом 2024-го из «Локомотива» (341 балл). Также в тройку сильнейших вошел форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин (281 балл).

Ранее Головин рассказал, что завершать карьеру точно будет в России. «Как бы мне ни было тут хорошо, как бы ко мне ни относились, в любом случае скучаю по своей стране, по нашему менталитету», — поделился он.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. 4 октября 2024-го россиянин продлил контракт с клубом до 2029 года. В текущем сезоне Головин провел в составе монегасков 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.