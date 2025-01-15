Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:30, 15 января 2025Россия

В России отреагировали на боевую готовность Польши и поднятие истребителей

Депутат Колесник увидел в поднятии истребителей Польшей заботу о Зеленском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Поднимая истребители в воздух и объявляя боевую готовность, Польша демонстрирует президенту Украины Владимиру Зеленскому свою заботу, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее оперативное командование родов Вооруженных сил Польши сообщило о поднятии в воздух военной авиации страны якобы из-за активных действий России на Украине. Кроме того, в состояние повышенной боевой готовности были приведены системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Одновременно с этим Зеленский приехал с визитом в Варшаву.

«Они постоянно эти боевые готовности объявляют по любому поводу, постоянно пугаются России, сами себя накручивают, истерики вот эти устраивают, эскалацию. Сейчас вокруг Калининградской области модно у них стало, но это не только Польша. Я думаю, они демонстрируют Зеленскому заботу о нем и об Украине такими действиями. Какие мы молодцы, друг перед другом, знаете, как два павлина, у кого хвост красивее», — отреагировал депутат.

Материалы по теме:
«Мы вступили в опасный период» Почему в России и НАТО заговорили о прямом столкновении и как может начаться глобальная война?
«Мы вступили в опасный период»Почему в России и НАТО заговорили о прямом столкновении и как может начаться глобальная война?
24 декабря 2024
«Оборона ВСУ начала рушиться» Россия и Украина перешли к решающим боям в зоне СВО. Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
«Оборона ВСУ начала рушиться»Россия и Украина перешли к решающим боям в зоне СВО. Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
28 декабря 2024

В декабре 2024 года Польша также поднимала в воздух дежурные пары истребителей из-за действий дальней авиации России.

До этого Колесник сообщал о военной эскалации вокруг Калининградской области. Он отметил, что вблизи региона передвигаются войска НАТО. Так, в польском Гданьске, расположенном в 50 километрах от российского региона, наблюдают танки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин не сможет отказаться». В США представили новый план по завершению конфликта на Украине

      Названы самые популярные планшеты в России

      Министр обороны призвал признать смерть без вести пропавших на войне солдат

      В Южной Корее неизвестный сжег себя возле места допроса президента

      В России подсчитали количество выловленной рыбы

      Водителей проинструктировали на случай падения снега на авто

      В США раскрыли сроки принятия сделки между ХАМАС и Израилем

      В России отреагировали на боевую готовность Польши и поднятие истребителей

      ВСУ захотели купить за миллион долларов позиции под Горловкой и попали в ловушку ФСБ

      В Белоруссии неспособность оппозиционеров вернуться домой объяснили страхом перед Западом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше