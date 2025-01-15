В России отреагировали на боевую готовность Польши и поднятие истребителей

Депутат Колесник увидел в поднятии истребителей Польшей заботу о Зеленском

Поднимая истребители в воздух и объявляя боевую готовность, Польша демонстрирует президенту Украины Владимиру Зеленскому свою заботу, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее оперативное командование родов Вооруженных сил Польши сообщило о поднятии в воздух военной авиации страны якобы из-за активных действий России на Украине. Кроме того, в состояние повышенной боевой готовности были приведены системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Одновременно с этим Зеленский приехал с визитом в Варшаву.

«Они постоянно эти боевые готовности объявляют по любому поводу, постоянно пугаются России, сами себя накручивают, истерики вот эти устраивают, эскалацию. Сейчас вокруг Калининградской области модно у них стало, но это не только Польша. Я думаю, они демонстрируют Зеленскому заботу о нем и об Украине такими действиями. Какие мы молодцы, друг перед другом, знаете, как два павлина, у кого хвост красивее», — отреагировал депутат.

В декабре 2024 года Польша также поднимала в воздух дежурные пары истребителей из-за действий дальней авиации России.

До этого Колесник сообщал о военной эскалации вокруг Калининградской области. Он отметил, что вблизи региона передвигаются войска НАТО. Так, в польском Гданьске, расположенном в 50 километрах от российского региона, наблюдают танки.

